«Томь» в ближайшее время начнёт выплату задолженностей

«Томь» в ближайшие дни начнёт выплату задолженностей перед футболистами. Об этом сообщил генеральный директор томичей Руслан Киселёв. Из-за финансовых трудностей томскую команду уже покинули ряд ведущих игроков.
«В ближайшее время ждём поступления финансов, после чего начнутся выплаты. В администрации мне сказали, что произойдёт это либо завтра, либо в понедельник», — сказал Киселёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.
После 17 туров «Томь» занимает последнее место в турнирной таблице РФПЛ.