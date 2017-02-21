Газизов: Беленов 100 процентов будет игроком «Уфы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что в ближайшие дни руководство может объявить о подписании контракта с голкипером Александром Беленовым. В конце января появилась информация, что 30-летний футболист близок к переходу в уфимский клуб.
«Беленов 100 процентов будет игроком «Уфы». Сегодня или завтра мы об этом объявим официально», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.
Александр Беленов связан контрактными обязательствами с «Анжи», в который перешёл в июне 2016 года из «Кубани».