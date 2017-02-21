Саншеш: не принимаю ни одного решения, не обсудив его с матерью

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Ренату Саншеш рассказал о роли родителей в своей жизни. Особенно 19-летний футболист сборной Португалии отметил свою мать.
«Мой отец во многих моментах моей жизни отсутствовал, но он достойный родитель. А моя мать дала мне всё. Если бы не она, то я не был бы сейчас на том месте, где нахожусь. Просто всё получилось благодаря её терпению и стараниям. Я не принимаю ни одного решения, не обсудив его с матерью. Хочу, чтобы мои братья и племянники также избрали верный путь и не жили бы уличной жизнью. Футбол в этом смысле очень помогает», — сказал Саншеш в интервью португальскому телевидению.