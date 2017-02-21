Лопетеги: хочу, чтобы Иско играл больше, о его будущем ничего сказать не могу

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги адресовал слова похвалы полузащитнику национальной команды и мадридского «Реала» Иско. Лопетеги хотелось бы, чтобы у Иско в «Королевском клубе» было больше игровой практики.
«Иско очень талантлив и сумел адаптироваться к такой команде, как «Реал». В последнее время он обозначил значительный прогресс в своей игре. Я хочу, чтобы Иско играл больше, но о его будущем ничего сказать не могу. Мои слова не являются обращением к «Реалу», это не сфера нашей ответственности. Каждый клуб принимает собственные решения», — приводит слова Лопетеги Marca.
Ранее испанские СМИ сообщали, что Иско склоняется к смене клубной прописки в летнее трансферное окно в поисках большей игровой практики. В текущем сезоне игрок в Примере провёл 17 матчей, забив 5 голов и отдав 4 результативные передачи, но в стартовом составе вышел лишь 11 раз.