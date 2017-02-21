Игуаин считает нецелесообразным сравнивать Дибалу с Месси

Нападающий туринского «Ювентуса» Гонсало Игуаин признался, что не любит делать сравнения между игроками. Футболист сборной Аргентины сказал это в ответ на просьбу сравнить нападающего «старой синьоры» Пауло Дибалу с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси. Сейчас многие называют Дибалу новым Месси.
«Дибала отлично читает игру и действует на поле так, как это делают великие футболисты. Несмотря на то что он очень молод. Аналогия между Дибалой и Месси? Я ненавижу сравнения. Дибала должен остаться Дибалой. По своему потенциалу он может быть среди лучших футболистов мира. Но необходимо позволить ему стать таким игроком», — цитирует Игуаина La Stampa.