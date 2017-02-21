Daily Mail: Слуцкий посещает матчи в качестве гостя «Челси», а не аналитика

Британское издание Daily Mail опубликовало материал, посвящённый экс-наставнику ЦСКА и сборной России Леониду Слуцкому. Автор материала отмечает, что Слуцкий, стремящийся получить тренерскую работу за рубежом, пользуется помощью «Челси», владельцем которого является российский миллиардер Роман Абрамович. 45-летний специалист хочет лучше узнать английский футбол изнутри и посещает матчи чемпионата Англии в качестве гостя «Челси».
На прошлой неделе Слуцкий побывал на матчах 1/8 финала Кубка Англии «Вулверхэмптон» — «Челси» (0:2) и «Фулхэм» — «Тоттенхэм Хотспур» (0:3). При этом, по информации Daily Mail, информация о работе Слуцкого аналитиком «Челси» на самом деле не соответствует действительности. На данный момент лондонский клуб не пользуется услугами российского тренера в этой сфере.