Верратти: я никогда не говорил, что мечтаю играть за «Барселону»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти опроверг информацию о желании покинуть французский клуб и перейти в «Барселону» во время летнего трансферного окна.
«В прессе писали, что я мечтаю играть за «Барселону», но я никогда не говорил этого. Моя мечта играть в Париже, даже если бы мы не обыграли «Барселону» в Лиге чемпионов, я бы сказал это. Я доверяю клубу и этому проекту. Когда вы являетесь частью большого проекта, вы чувствуете себя хорошо», — цитирует Верратти Football Espana.
Ранее Марко Верратти сказал, что любой футболист хотел бы поиграть в «Барселоне».