Перескоков: когда Лунёв пришёл в «Уфу», он был как побитая собака

Тренер вратарей «Уфы» Юрий Перескоков рассказал, как он привёл в команду вратаря Андрея Лунёва, который в зимнее трансферное окно перешёл в стан «Зенита».
«Честно скажу, нашёл его случайно. У меня был временный простой в работе, позвонили из «Калуги», попросили помочь до лета. Там и был Лунёв. Начал с ним работать и сразу понял — парень талантливый. Тогда пообещал сам себе: «Как только позовут в хорошую команду — приглашу туда Лунёва». Но в первый год в «Уфе» у меня отлично играл Юрченко и были ещё два голкипера на контрактах. Просто не было возможности заговорить о Лунёве. А вот на следующий год я сказал руководству: «Есть паренёк на примете — давайте возьмём».
В какую сумму он обошёлся «Уфе»? Бесплатно. Разорвал контракт с «Торпедо», которому принадлежал. «Нулевой», в общем. И в футбольном смысле, кстати, тоже. Когда Лунёв пришёл в «Уфу», он был как побитая собака. Глаза не горели, опустошён. Ещё и долги его мучили. Взял на свой страх и риск. И Лунёв раскрылся. У него хорошая школа, он воспитанник ФШМ. А в период, когда он был без команды, тренировался в «Лужниках» у отличного тренера Дмитрия Гуленкова. Ну а дальше Лунёв подтянул все свои умения.
Вы знаете, я его так люблю, что мне сложно выделить три топ-качества. Не буду хвалить его голословно, просто зайдите в InStat и посмотрите данные. У Лунёва 97 процентов выигрышных мячей на перехватах. 97! 85 процентов отражённых ударов. Это лучшие показатели в РФПЛ. Не просто так Сергей Овчинников назвал Лунёва главным открытием сезона. Среди всех футболистов, не только вратарей», — сказал Перескоков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Антону Матвееву.
Полную версию интервью с Юрием Перескоковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.