Поклонница Гризманна расплакалась после отказа игрока расписаться на футболке

Испанские СМИ обсуждают историю, случившуюся перед матчем между «Байером» и «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Поклонница нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна вместе со своим отцом дожидалась кумира у отеля, в котором поселилась мадридская команда. Однако 25-летний футболист проигнорировал обратившуюся к нему девушку, несмотря на то что в руках у неё была футболка сборной Франции с фамилией Гризманн. Отец девушки рассказал журналистам, что для этой встречи им с дочерью пришлось преодолеть 200 км.
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