«Арсенал» пожертвует «Саттону» £ 50 тыс. на ремонт раздевалок

Клуб пятого английского дивизиона «Саттон Юнайтед» получит от лондонского «Арсенала» £ 50 тыс. Эти деньги лондонцы перечислят для того, чтобы бывший соперник «канониров» по 1/8 финала Кубка Англии отремонтировал раздевалки. Об этом рассказал наставник «Саттона» Пол Досвел.
«Арсенал» обещал нам £ 50 тыс. на ремонт раздевалок. Это удивительный жест, мы им очень благодарны», — цитирует Досвела Metro.
Прежде чем деньги поступят на счёт команды, оба клуба должны получить разрешение от ассоциации футбола Англии.