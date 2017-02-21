«Спартак» заплатил «Порту» за 18-летнего нападающего примерно € 1 млн

Как уже сообщал «Чемпионат», 18-летний нападающий Идриса Самбу перешёл из «Порту» в «Спартак». Португальское издание Record обнародовало подробности трансфера. Сообщается, что в результате этой сделки «Порту» получит примерно € 1 млн. У игрока были варианты продолжения карьеры в Португалии и Англии, однако он предпочёл перебраться в «Спартак», пишет источник. Контракт португальского футболиста с красно-белыми рассчитан на три с половиной года.
Самбу являлся игроком «Порту» с 2013 года, а до этого выступал за лиссабонский «Спортинг». Вызывался в юношеские сборные Португалии разных возрастов — от U15 до U18. Играл за «Порту» в Юношеской лиге УЕФА. В составе основной команды «Порту» не провёл ни одного матча.