Дочкал отправился в Китай и не поможет «Спарте» в матче с «Ростовом»

Полузащитник Боржек Дочкал не поможет «Спарте» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Ростовом», который состоится 23 февраля в Праге. Об этом сообщает sport.aktualne.cz.
По данным источника, Боржек Дочкал находится в шаге от перехода в «Хэнань Джианье». Китайский клуб предложил за 28-летнего хавбека € 8,5 млн. Руководство «Спарты» не будет препятствовать переходу игрока, который вместе со своим агентом уже вылетел в Китай.
Напомним, что в первом матче «Ростов» разгромил «Спарту» — 4:0. Дочкал провёл на поле 87 минут и заработал жёлтую карточку.