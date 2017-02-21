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Ван Перси, пропустивший первый матч с «Краснодаром», готов сыграть в ответном

21 февраля 2017, вторник. 17:24. Футбол
«Фенербахче» сможет рассчитывать на нападающего Робина ван Перси в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Краснодаром», сообщает haberler.com.

По словам главного тренера «Фенербахче» Дика Адвоката, голландский форвард готов помочь турецкой команде в предстоящей игре.

Первый матч с «Краснодаром» ван Перси пропустил. У 33-летнего игрока возникли проблемы со спиной, и Адвокат решил не рисковать его здоровьем.

Ответный матч между «Фенербахче» и «Краснодаром» состоится в Стамбуле 22 февраля. Начало — в 20:00 мск.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Краснодар ФК Фенербахче Робин ван Перси Травмы — футбол
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21 февраля 2017, вторник
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