Ван Перси, пропустивший первый матч с «Краснодаром», готов сыграть в ответном

«Фенербахче» сможет рассчитывать на нападающего Робина ван Перси в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Краснодаром», сообщает haberler.com.
По словам главного тренера «Фенербахче» Дика Адвоката, голландский форвард готов помочь турецкой команде в предстоящей игре.
Первый матч с «Краснодаром» ван Перси пропустил. У 33-летнего игрока возникли проблемы со спиной, и Адвокат решил не рисковать его здоровьем.
Ответный матч между «Фенербахче» и «Краснодаром» состоится в Стамбуле 22 февраля. Начало — в 20:00 мск.
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