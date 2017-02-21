Скоулз: Кэррик заслужил провести в «МЮ» ещё один год

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз считает, что клуб должен продлить контракт с хавбеком Майклом Кэрриком. Действующее соглашение 35-летнего англичанина с манкунианцами истекает по окончании этого сезона.
«Бесспорно, Майкл заслужил провести в „МЮ“ ещё один год. Он не тратит свои силы зря и всегда находится в нужном месте. Кэррик хорошо влияет на Погба и Эрреру, с ним они играют лучше.
Когда я играл за «МЮ», для меня было огромной удачей выступать с этим парнем. Я всегда мог положиться на Кэррика, уйти в чужую зону, зная, что меня прикроет Майкл. Он всегда мог подстраховать», — цитирует Скоулза Goal.
Кэррик выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2006 года и провёл за «красных дьяволов» более 400 матчей.