Зидан: «Барселона» переживает кризис? Я так не думаю

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан считает, что у «Барселоны» нет кризиса. Каталонский клуб потерпел сокрушительное поражение от «ПСЖ» (0:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов и с трудом обыграл «Леганес» (2:1) в прошедшем матче Примеры.
«Барселона» переживает кризис? Я так не думаю. Извините, что так коротко ответил», — приводит слова Зидана интернет-портал Marca.
Лидирующий в турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» опережает идущую второй «Барселону» на одно очко, при этом у «сливочных» есть два матча в запасе.