Перескоков: Гончаренко — очень жёсткий тренер, но при этом человечище!

Тренер вратарей «Уфы» Юрий Перескоков рассказал о бывшем наставнике уфимской команды Викторе Гончаренко, который сейчас тренирует ЦСКА.
«Виктор — шикарный тренер и классный человек. Он погружён в работу 24 часа в сутки. Мне было смешно читать, когда «Кубань» уволила его с формулировкой «слишком мягкий». Ни фига себе мягкий! С ним работать — мама не горюй, у него всё летает! У «Кубани» просто отговорки для посторонних. На самом деле Гончаренко — очень жёсткий тренер, но при этом человечище!
Я ни разу не видел, чтобы Гончаренко накосячил по отношению к кому угодно. Никогда не истерит. Но где надо — он суровый. А где надо — мягкий. Он просто всё время делает всё правильно. Поэтому ребята к нему всегда тянулись. Когда мы приезжали играть с ЦСКА, я видел, что «армейцы» относятся к нему очень тепло», — поведал Перескоков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Антону Матвееву.
Полную версию эксклюзивного интервью с тренером вратарей «Уфы» Юрием Перескоковым можно прочитать здесь.