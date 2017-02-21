«Динамо» не удержало победного счёта в контрольном матче с «Оренбургом»

В контрольном матче на сборе в Турции встречались лидер ФНЛ московское «Динамо» и «Оренбург», занимающий 14-е место в РФПЛ.
Завершилась встреча вничью со счётом 1:1. На 73-й минуте Евгений Луценко вывел «Динамо» вперёд, а на 89-й минуте Игорь Коронов счёт сравнял.
Контрольный матч
«Динамо» (Москва) — «Оренбург» (Оренбург) — 1:1 (0:0)
Голы: Луценко, 73 (1:0); Коронов, 89 (1:1).
Удаления: Сапета, 56 — Георгиев, 27.
«Динамо»: Шунин, Хольмен, Рыков, Калугин, Морозов, Зотов, Сапета (удаление, Соснин, 59), Темников (Катрич, 46, Ташаев, 87), Маркелов, Панченко, Бечирай (Луценко, 64).
«Оренбург»: Абакумов (Руденко, 46), Малых (Полуяхтов, 46), Ойеволе (Сиваков, 46), Андреев (Жунич, 46), Бордачёв, Афонин (Померко, 46) Ефремов, Бреев (Коронов, 65), Георгиев (удаление, Шогенов, 27), Парняков (Дюриш, 65), Лобжанидзе (Саная, 46).