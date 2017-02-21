Тренеры и футболисты «Локомотива» сожгут Масленицу

В полдень 25 февраля на стадионе «Локомотив» начнутся масленичные гуляния. Вход на стадион объявлен свободным. В пресс-службе «Локомотива» сообщили, что в гуляниях примут участие тренеры и футболисты команды.
«Мы приглашаем болельщиков „Локо“ и москвичей отпраздновать Масленицу вместе с нами. Приходите семьями. Будет весело. Гостей ждёт множество активных игр и развлечений (катание на лошадях и хаски, фотосессия с медведем). И, конечно, будет русская кухня с блинами.
Ключевой момент празднования — сожжение Масленицы. Непосредственное участие в этом примут тренеры и игроки команды, которые придут пообщаться с гостями. Сжечь чучело мы предложили лично Юрию Павловичу Сёмину, но, возможно, он передоверит эту миссию кому-то из помощников или футболистов.
Наш стадион должен стать для москвичей узнаваемой и популярной зоной отдыха. Новогоднюю ярмарку в конце декабря посетило несколько тысяч человек, этот опыт мы считаем успешным, так что продолжение будет обязательно», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» в пресс-службе.