«Саттон» расторг контракт с 45-летним вратарём из-за расследования FA с пирогом

45-летний резервный голкипер «Саттон Юнайтед» Уэйн Шоу покинул команду. Клуб попросил 125-килограммового футболиста расторгнуть контракт из-за открытого в его адрес расследования со стороны Футбольной ассоциации Англии: Шоу съел пирог во время матча 1/8 финала Кубка Англии «Арсеналом» (0:2), и на это была открыта линия в букмекерских конторах, сообщает Daily Mail.
Шоу сам не делал ставки, но предупредил своих приятелей о том, что во время матча съест пирог. Видео данного эпизода доступно в «Твиттере».
В правилах FA говорится о том, что футболист не только не имеет делать ставки лично, но и не имеет права разглашать инсайдерскую информацию, а также консультировать других лиц относительно соревнований, в которых принимает участие.