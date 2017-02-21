А. Кержаков: предложений не было, все знают, что я никуда уходить не собираюсь

34-летний нападающий «Зенита» Александр Кержаков, который сегодня в одном из книжных магазинов Санкт-Петербурга презентовал автобиографию, подтвердил своё желание завершить карьеру в «Зените», высказался о возможности стать в будущем тренером и экспертом на телеканале «Матч ТВ».
«Связка с Аршавиным? Поехать в чемпионат Казахстана уже неактуально. Хочу играть в „Зените“, поэтому лучше, чтобы и Андрей завершил карьеру в родном клубе, в Петербурге. Мне сейчас не было предложений о переходе, поскольку все знают, что я никуда уходить не собираюсь — завершу карьеру дома, в Петербурге. Стать тренером? Я уже говорил, что это интересно мне в качестве развития — получить навыки, чтобы понять специфику тренера как личности. О дальнейшем говорить пока не готов.
Хочу ли попробовать роль эксперта на „Матч ТВ“ — не знаю. Не совсем правильно мне, действующему футболисту, критиковать и осуждать моих товарищей. Когда канал только открывался, я приезжал, у меня было время, а теперь его нет. Возможно, когда закончу карьеру и буду как Бубнов или Ловчев, попробую себя в этой стезе (смеётся)», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.