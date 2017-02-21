Сампаоли: если «Севилья» не покажет лучшей игры, «Лестер» доставит проблемы

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли поделился ожиданиями от первого матча с «Лестер Сити» (22 февраля) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Это невероятно важный матч — у нас есть уникальный шанс войти в восьмёрку сильнейших клубов планеты. Да, у „Лестера“ существенные проблемы в чемпионате Англии, но я прекрасно понимаю — если мы не покажем своей лучшей игры и будем терять концентрацию, соперник доставит нам серьёзные проблемы. В конце концов, „Лестер“ уверенно занял первое место в своей группе.
Если будем рисковать и терять мяч, это должно происходить на таком участке поля, чтобы у нас была возможность прессинговать и быстро вернуть его себе. „Лестеру“ нельзя класть палец в рот. Убеждён, если начать соревноваться с этой командой в открытом футболе, она может нанести фатальный урон», — цитирует Сампаоли пресс-служба УЕФА.