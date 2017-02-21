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«Факел» одолел «Мордовию» и вышел в финал Кубка ФНЛ
21 февраля 2017, вторник. 20:52.
Футбол
«Факел» одержал победу над «Мордовией» в полуфинальном матче Кубка ФНЛ. Встреча прошла в Ларнаке (Кипр) на стадионе «Нео ГЗС» и закончилась со счётом 0:1.
Единственный гол в матче забил нападающий воронежской команды Никита Саталкин, реализовавший пенальти на 89-й минуте.
«Факел» вышел в финал Кубка ФНЛ, в котором встретится с «Чертаново». Игра состоится 24 февраля.
Кубок ФНЛ. Плей-офф
21 февраля 2017, вторник. 19:00 МСК
Мордовия
Саранск
0 : 1
Факел
Воронеж
0:1
– Саталкин – 89 (пен)
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
ФК Мордовия
ФК Факел
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Новости. Футбол
21 февраля 2017, вторник
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