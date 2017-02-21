Тренер «Порту»: мы сделаем всё возможное, чтобы создать «Ювентусу» проблемы

Главный тренер «Порту» Нуну Эспириту Санту поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом».
«Порту» и «Ювентус» — две большие европейские команды. Я бы сказал, что обе входят в число лучших.
«Порту» хочет победить, потому что мы прогрессируем всё больше и больше, а полный стадион болельщиков может подтолкнуть нас к победе. «Порту» не побеждал «Ювентус» ранее, мы знаем, что это сложная игра, но мы сделаем всё возможное, чтобы создать им проблемы.
Мы уважаем каждого соперника, но у нас молодая, трудолюбивая и очень сплочённая команда с чёткими идеями», — цитирует тренера Football Italia.
Матч «Порту» — «Ювентус» состоится 22 февраля на стадионе «Драгау» в Порту. Начало — в 22:45 мск.
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