Моуринью не может гарантировать, что Руни закончит сезон в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не может гарантировать, что нападающий Уэйн Руни закончит сезон в стане манкунианцев. Ранее сообщалось, что до конца февраля 31-летний английский форвард может оказаться в одном из китайских клубов.
«Вы должны спросить у него. Я не могу гарантировать этого. Как я могу гарантировать, что он будет здесь в следующем сезоне?
Если однажды он покинет клуб, это произойдёт не потому, что я хочу, чтобы он ушёл. Я бы никогда не стал выдавливать легенду из клуба.
Так что вы должны спросить у него. Я не хочу, чтобы он уходил», — приводит слова португальского специалиста Mirror.