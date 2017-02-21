Тренер «Саттона»: Шоу сам попросил разорвать с ним контракт

Главный тренер «Саттон Юнайтед» Пол Досвел сообщил, что 45-летний резервный голкипер Уэйн Шоу сам попросил клуб расторгнуть с ним контракт.
Ранее футбольная ассоциация Англии открыла в адрес 125-килограммового футболиста расследование: Шоу съел пирог во время матча 1/8 финала Кубка Англии «Арсеналом» (0:2), и на это была открыта линия в букмекерских конторах. Вратарь сам не делал ставок, но предупредил своих приятелей, что во время матча съест пирог.
«На нас полилась волна критики, и клубу нужно было как-то реагировать. Уэйн пришёл утром и сам попросил разорвать с ним контракт. Это очень грустный конец замечательной истории. Нас вынудили сделать это. Конечно, мы обеспокоены репутацией клуба», — цитирует Досвела Sky Sports.