«Байер» и «Атлетико» определились со стартовыми составами

Стали известны стартовые составы «Байера» и «Атлетико» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Байер»: Лено, Топрак, Драгович, Венделл, Хенрихс, Кампль, Арангис, Хавец, Беллараби, Брандт, Эрнандес.
Запасные: Эзкан, Едвай, Баумгартлингер, Фолланд, Мехмеди, Похьянпало, Бэйли.
«Атлетико»: Мойя, Врсалько, Хименес, Савич, Ф. Луис, Габи, Коке, Сауль, Феррейра-Карраско, Гризманн, Гамейро.
Запасные: Облак, Л. Эрнандес, Энрике, Тейе, Гайтан, Корреа, Торрес.
Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.