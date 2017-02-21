Состоялось первое заседание совета болельщиков при президенте РФС

Во вторник, 21 февраля, в Доме футбола под руководством заместителя председателя правительства РФ и главы Российского футбольного союза Виталия Мутко прошло первое заседание совета болельщиков при президенте РФС. В заседании приняли участие президент РФПЛ Сергей Прядкин, генеральный директор РФС Александр Алаев, глава комитета по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин, представители объединений болельщиков, клубов, РФС и футбольных лиг.
В ходе мероприятия обсуждались вопросы подготовки к Кубку конфедераций—2017 и чемпионату мира—2018 в России, безопасности и взаимодействия с болельщиками.
В новый орган оказались включены представители более 20 объединений болельщиков со всей России, имеющие статус юридического лица. В задачи совета болельщиков входят: координация деятельности болельщиков, организация поддержки национальной сборной России, организация взаимодействия с правоохранительными органами, профилактика и минимизация конфликтных ситуаций с участием болельщиков.
«Нам был нужен орган при РФС, который объединил бы представителей футбольных лиг, фан-движений, клубов болельщиков и т. д. На совете болельщиков мы можем обсуждать все проблемы, связанные с футболом, с организацией футбольного процесса, с поддержкой сборной команды страны. Сегодня мы говорили о том, что без болельщиков футбол не имеет никакого смысла, что мы все вместе ответственны за этот прекрасный вид спорта. Мы услышали много хороших идей и мыслей. Сейчас мы обобщим всё это и начнём реализовывать. В преддверии Кубка конфедераций—2017 и чемпионата мира—2018 для нас особенно важна поддержка болельщиков», — подвёл итоги заседания Мутко.
«Сегодня на заседании мы больше слушали представителей болельщиков. Ребята высказывались о том, что наболело, о том, какие проблемы существуют сегодня. Нам необходимо было получить эту информацию, чтобы в дальнейшем соответствующим образом выстраивать работу с болельщиками. Комитет по безопасности и работе с болельщиками РФС соберётся на следующее заседание до конца марта, когда пройдут товарищеские матчи национальной сборной России с Кот-д'Ивуаром и Бельгией. Сегодня мы получили много разумных предложений от представителей фан-движений, которые мы постараемся оформить в какие-то решения комитета с последующим вынесением на исполком РФС. В целом это была очень полезная встреча, разговор был откровенным и интересным, ребята все адекватные. Совет продолжит свою работу», — отметил Маркин.