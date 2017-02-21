«Рубин» сыграл вничью с норвежским «Сарпсборгом 08» в товарищеском матче

«Рубин» в контрольном матче на сборе в Испании сыграл вничью с шестой командой последнего чемпионата Норвегии «Сарпсборг 08». Встреча завершилась со счётом 0:0.
Весь матч в составе «Рубина» отыграл защитник Соломон Кверквелия, который, как сообщалось ранее, может перейти на правах аренды в «Локомотив».
Контрольный матч
«Рубин» (Казань, Россия) — «Сарпсборг 08» (Сарпсборг, Норвегия) — 0:0 (0:0)
«Рубин»: Нестеренко, Кузьмин (Михайлов, 77), Кверквелия, Бурлак, Набиуллин, М'Вила, Сонг, Рочина, Жемалетдинов, Лестьенн (Махатадзе, 77), Жонатас.