Буффон: Бонуччи сможет принять любое решение тренера

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился мнением о решении тренерского штаба клуба не включать защитника Леонардо Бонуччи в заявку на матч с «Порту» (22 февраля) в 1/8 финала Лиги чемпионов. Туринцы таким образом наказывают 29-летнего футболиста за ругательство в адрес главного тренера Массимилиано Аллегри во время матча Серии А с «Палермо» (4:1).
«Такие ситуации происходят в командах, в которых есть конкуренция за место в составе. Думаю, для „Ювентуса“ это нормально. Каждый из нас хочет дать максимум команде. В этом нет ничего плохого.
Не знаю, будет ли Леонардо играть. Тренер не называл нам стартового состава. Могу сказать только то, что такие игроки, как Бонуччи, должны жертвовать собой ради команды. Лео очень умный парень, он пропитан духом „Ювентуса“. Знаю, что он сможет принять любое решение тренера, потому что понимает, что это всё на благо клуба», — цитирует Буффона Football Italia.