Аллегри: о недооценке не может быть и речи, видели, что произошло с «Ромой»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту».
«О недооценке соперника не может быть и речи. Мы уже видели, что произошло с „Ромой“ (которая уступила „Порту“ в августовском раунде плей-офф Лиги чемпионов. — Прим. „Чемпионата“). „Порту“ — одна из тех команд, которые никогда не сдаются, поэтому нам будет сложно. У них есть игроки с отличной техникой и богатым международным опытом, они сильны коллективом. Мы должны быть смелыми, но не забывать об осторожности. Нужно постараться забить первыми. Знаем, что, если забьём на поле соперника, получим отличный шанс пройти дальше», — цитирует Аллегри официальный сайт УЕФА.
Матч «Порту» — «Ювентус» состоится 22 февраля на стадионе «Драгау» в Порту. Начало — в 22:45 мск.
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