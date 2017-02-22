«Монако» впервые пропустил пять голов в КЕЧ/ЛЧ

«Монако» впервые в истории пропустил пять голов в матче главного еврокубка (Кубок европейских чемпионов/Лига чемпионов). Подопечные Леонарду Жардима на выезде уступили «Манчестер Сити» со счётом 3:5.
Монегаски пропустили три мяча в последние 20 минут, хотя до этого выглядели очень уверенно и вели со счётом 3:2.
«Манчестер Сити» забивает пять голов в Лиге чемпионов во второй раз. Впервые это случилось в ноябре 2013 года, когда «горожанам» противостоял ЦСКА (5:2).
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Монако».