«Ман Сити» — «Монако» — самый результативный первый матч в истории плей-офф ЛЧ

Встреча «Манчестер Сити» — «Монако» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2016/17, завершившаяся со счётом 5:3 в пользу «горожан», стала самым результативным первым матчем в истории плей-офф турнира, сообщает пресс-служба УЕФА в «Твиттере». В составе «Ман Сити» дубль оформил Серхио Агуэро, ещё по голу забили Рахим Стерлинг, Джон Стоунс и Лерой Зане. За «Монако» два гола забил Радамель Фалькао, ещё один — Килиан Мбаппе.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Монако» и «Манчестер Сити» состоится 15 марта.