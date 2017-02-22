Жардим: в противостоянии «Монако» и «Манчестер Сити» ничего не решено

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал поражение команды от «Манчестер Сити» (3:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«В первую очередь скажу, что этот матч, возможно, был одним из самых невероятных в этой Лиге чемпионов. Для болельщиков это просто здорово. Уверен, они получили большое удовольствие от классной игры в атаке и восьми голов. Думаю, „Монако“ сыграл прекрасно, и я поздравил игроков с этим. Мы совершили небольшие ошибки в обороне, а решающим моментом стал промах с пенальти, когда мы упустили шанс выйти вперёд со счётом 3:1.
Я поставил Мбаппе в атаку, поскольку мы знали, что „Сити“ оставляет много пространства за спиной защитников, а он очень быстрый и много двигается. Считаю, он провёл великолепный матч. Парню только 18 лет, он впервые сыграл в Лиге чемпионов. Это тоже часть нашей стратегии. Разница в количестве ошибок двух команд, наверное, напрямую связана с разницей в возрасте игроков.
Фалькао — выдающийся нападающий, он снова это доказал, несмотря на то что до этого в Англии у него не всё выходило. Но и Агуэро — форвард мирового уровня. Впереди ещё 90 минут — в этом противостоянии пока ничего не решено», — приводит слова Жардима пресс-служба УЕФА.