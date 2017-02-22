Гвардиола: если «Ман Сити» не забьёт в Монако, то вылетит из Лиги чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвёл итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Монако». Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу «горожан». «Монако» по ходу матча при счёте 2:1 в свою пользу не реализовал пенальти.
«Этот матч стал праздником для болельщиков, которые пришли на стадион и которые смотрели игру из дома. „Монако“ сегодня подтвердил, что является очень хорошей командой. Я очень доволен сегодняшним результатом, мы всё еще в игре. Такие матчи помогают клубу делать очередной шаг вперёд.
Теперь мы отправимся в Монако, где нам нужно будет забивать как можно больше. Если мы не сможем забить в гостях, то вылетим из турнира. Отыграться со счёта 1:3 было бы очень сложно психологически, но Кабальеро отразил пенальти. Это была удивительная игра. Мы были хороши в атаке, но, конечно, нам нужно улучшать свою игру.
Когда две команды так хорошо играют в атаке, получается великолепный матч. Болельщики поддерживали нас на протяжении всех 90 минут — это лучший подарок, который мы могли бы получить», — приводятся слова Гвардиолы на официальной странице «Ман Сити» в «Твиттере».