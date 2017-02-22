Бернарду Силва: «Монако» приезжал в Манчестер за победой, результат разочаровал

Полузащитник «Монако» Бернарду Силва прокомментировал поражение команды от «Манчестер Сити» (3:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Мы приехали за победой, поэтому разочарованы результатом. Но надеемся отыграться в ответном матче. Думаю, мы отлично играли на протяжении часа. Увы, до конца не дотянули. В ответном матче нужно выиграть в два гола, причём не пропускать много. Считаю, это вполне реально. Мы могли избежать двух голов, пропущенных после угловых. Но в целом мы играли очень хорошо», — приводит слова Бернарду Силвы пресс-служба УЕФА.