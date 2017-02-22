Стерлинг: игроки «Монако» всегда наказывают вас за ошибки

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг подвёл итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Монако». Встреча состоялась в Манчестере и завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.
«У „Монако“ отличные игроки, которые всегда наказывают вас за ошибки. Но мы сплотились и бились до конца. Они великолепно играли на контратаках. Лицом к лицу сошлись две контратакующие команды, и очень здорово, что в итоге победа осталась за нами», — приводит слова Стерлинга пресс-служба УЕФА.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Монако» и «Манчестер Сити» состоится 15 марта.