Стоунс: три мяча в ворота «Манчестер Сити» — то, над чем надо работать

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс прокомментировал победу над «Монако» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Манчестере и завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.
«Было много голов. Три мяча в наши ворота — это то, над чем нам надо работать. Но мы показали командный характер и волю к победе. Мы создали очень много моментов. Я очень рад, что помог команде выиграть своим голом», — приводит слова Стоунса пресс-служба УЕФА.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Монако» и «Манчестер Сити» состоится 15 марта.