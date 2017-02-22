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Гвардиола: судейство? Я хочу поехать в Монако

22 февраля 2017, среда. 03:29. Футбол
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Монако» (5:3) воздержался от критики в адрес бригады арбитров во главе с Матеу Лаосом. Во время матча Гвардиола несколько раз выражал недовольство действиями арбитра, однако на пресс-конференции говорить на эту тему не захотел.

«Судейство? Следующий вопрос. Я хочу поехать в Монако», — ответил Гвардиола на соответствующий вопрос, намекая, что не хочет быть дисквалифицирован УЕФА за обсуждение судейства.
Источник: Sport.es Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити ФК Монако Хосеп Гвардиола
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22 февраля 2017, среда
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