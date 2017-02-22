Пеллегрини попытался сесть в автобус «Спартака» на сборе в Марбелье

Забавный случай произошёл в Марбелье (Испания), где проводит свой сбор московский «Спартак». Во второй день сборов у красно-белых состоялась интенсивная тренировка. Всё началось с привычных разминки, упражнений на ловкость и контроль мяча. Затем был футбол на ограниченном участке поля.
В это же время на соседнем поле контрольный матч проводил китайский клуб «Хэбэй Чайна Форчун». После финального свистка наставник китайцев Мануэль Пеллегрини перепутал автобусы и попытался найти место в спартаковском, сообщает пресс-служба московского клуба.