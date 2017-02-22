«Спартак» по рекомендации Карреры нанял итальянских врача-диетолога и шеф-повара

В штабе московского «Спартака» появились два новых специалиста — итальянцы Сара Фабрис и Вальтер Дри, сообщает официальный сайт клуба. Сара – врач-диетолог, а точнее, диетолог-нутриционист, или специалист по спортивному питанию с университетской степенью в области диетологии. Вальтер — шеф-повар, который специализируется на спортивном и вегетарианском меню.
Итальянцы приглашены в «Спартак» по рекомендации главного тренера команды Массимо Карреры. У них богатый опыт работы со спортсменами, включая футболистов: оба в разное время трудились в «Удинезе».
В задачи новых сотрудников входят помощь персоналу, и прежде всего нашим поварам, в составлении сбалансированного рациона питания игроков. Кроме того, они делятся технологиями приготовления отдельных блюд и ведут индивидуальную работу с футболистами в сотрудничестве с российским Институтом питания.