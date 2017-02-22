Президент «Севильи» подтвердил, что клуб намерен продлить контракт с Сампаоли

Президент «Севильи» Хосе Кастро подтвердил информацию о том, что клуб предложил главному тренеру команды Хорхе Сампаоли продление контракта. Руководство андалусского клуба очень довольно работой аргентинского специалиста.
«Мы уже некоторое время обсуждаем с тренером вопрос о его будущем. Будем надеяться, что очень скоро сможем сказать, что он продлил своё соглашение по меньшей мере на один год. Сампаоли очень доволен тем, что «Севилья» оказалась клубом, предоставившим ему возможность работать в Европе. Он полон энтузиазма и рассказывает нам о проектах, которые для нас очень привлекательны», — цитирует Кастро Marca.
После 23 туров чемпионата Испании «Севилья» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 49 очков.