«Реал» нацелился на полузащитника «Байера» Брандта

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан проявляет интерес к полузащитнику леверкузенского «Байера» Юлиану Брандту, сообщает Marca.
Согласно утверждению источника, «Королевский клуб» уже давно следит за этим 20-летним футболистом, рассматривая его в качестве замены полузащитникам Иско и Хамесу Родригесу, если они по окончании текущего сезона решат покинуть испанский гранд в поисках большей игровой практики. Однако немецкий клуб в данный момент расставаться со своим футболистом не намерен.
Ранее Брандт уже отклонял предложение мюнхенской «Баварии». Контракт игрока с «Байером» рассчитан до лета 2019 года, и в «Байере» хотят удержать его по меньшей мере до 2018 года.