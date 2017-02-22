Стоичков: Месси продлил контракт с «Барселоной» шесть месяцев назад

Бывший нападающий «Барселоны» Христо Стоичков сделал интересное заявление относительно форварда команды Лионеля Месси. СМИ поинтересовались мнением Стоичкова о том, продлит ли футболист сборной Аргентины контракт с каталонским клубом.
«Месси продлил контракт с «Барселоной» шесть месяцев назад», — приводит слова Стоичкова испанское интернет-издание Sport.
В последнее время вопрос пролонгации соглашения Месси с испанским грандом обсуждался достаточно часто. Отец игрока Хорхе Месси недавно отметил, что нет предпосылок для того, чтобы его сын не продлевал контракт с «Барселоной». Действующее соглашение Месси с сине-гранатовыми в силе до лета 2018 года.