Наставник «Валенсии»: силе «Реала» мы противопоставим страсть наших игроков

Главный тренер «Валенсии» Сальвадор Гонсалес Воро поделился ожиданиями от предстоящего матча с мадридским «Реалом». Команды встретятся друг с другом в отложенном матче 16-го тура чемпионата Испании.
«Реал» очень силён и не случайно лидирует в национальном первенстве. Но мы знаем, что и наша команда очень сильна. Мы не внесём в нашу игру большие изменения, поскольку показываем достаточно неплохой футбол. В этом матче мы не можем думать только о защите и постараемся обороняться, владея мячом. Силе «Реала» мы противопоставим страсть наших игроков», — цитирует Воро Marca.
С «Реалом» «летучие мыши» сыграют 22 февраля на своём поле.