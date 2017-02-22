Экс-вратарю «Саттона» предложили работать дегустатором пирогов в супермаркете

Руководитель отдела одного из английских супермаркетов Тесса Кэллахан сообщила, что бывшему голкиперу «Саттон Юнайтед» Уэйну Шоу предложена работа дегустатором пирогов. Ранее 45-летний резервный голкипер покинул команду.
Клуб попросил 125-килограммового футболиста расторгнуть контракт из-за начатого расследования со стороны футбольной ассоциации Англии: Шоу съел пирог во время матча 1/8 финала Кубка Англии «Арсеналом» (0:2), и на это была открыта линия в букмекерских конторах.
«После игры Уэйн стал самым известным знатоком пирогов в Англии. Мы были впечатлены его любовью к еде. Хороший пирог является отличным способом подкрепиться, даже во время самого важного матча в карьере», — цитирует Кэллахан Independent.