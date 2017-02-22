Блинд может покинуть «МЮ» в случае перехода Нильссона-Линделёфа

Защитник сборной Нидерландов Дейли Блинд может покинуть «Манчестер Юнайтед» во время летнего трансферного окна. Произойдёт это в том случае, если в манкунианский клуб переберётся Виктор Нильссон-Линделёф, права на которого принадлежат «Бенфике». Об этом пишет A Bola.
Шведа сватали в «Манчестер Юнайтед» ещё во время зимнего трансферного окна, но переход так и не состоялся.
Что касается Блинда, то его контракт с «МЮ» действует до лета 2018 года. В нынешнем сезоне голландец принял участие в 17 матчах АПЛ (15 в основном составе), забил 1 гол и отдал 2 результативных паса.