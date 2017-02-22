Моуринью не собирается возвращаться в «Реал»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью, возглавляющий ныне «Манчестер Юнайтед», сказал, что возвращение в «Королевский клуб» не входит в его планы. Португальский специалист полностью сконцентрирован на своих задачах в стане манкунианцев.
«У меня контракт на два года с «Манчестер Юнайтед». И я не покину клуб, если только его руководство не захочет этого. Для моего ухода необходимо, чтобы об этом мне сказало руководство», — приводит слова Моуринью AS.
Моуринью работал у руля «Реала» с 2010 по 2013 год. Этот период ознаменовался беспрецедентной эскалацией напряжения между «Реалом» и «Барселоной» на поле и вне его. Кроме того, Моуринью конфликтовал с некоторыми лидерами команды, в частности с экс-голкипером «сливочных» Икером Касильясом.