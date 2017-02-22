Адвокат: Нойштедтер важен для «Фенербахче», он подходит под наш стиль игры

Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Краснодаром» рассказал о важности защитника своего клуба и сборной России Романа Нойштедтера.
«Роман является очень важным игроком „Фенербахче“. Проблема в том, что у нас есть ещё два хороших центральных защитника, поэтому трудно получать регулярную игровую практику. Из-за этого он не всегда попадает в основной состав. Но Роман подходит под стиль игры нашей команды», — цитирует Адвоката пресс-служба турецкого клуба.
В первой встрече в Краснодаре «быки» одержали победу со счётом 1:0.