«Чемпионат» приглашает на премьерный показ фильма «Лобановский навсегда»

В начале марта в прокат на российские экраны выйдет документальная кинолента «Лобановский навсегда». Картина посвящена судьбе легендарного советского футболиста и тренера Валерия Васильевича Лобановского. Основу фильма составили отечественные и зарубежные архивные киноматериалы, а также оценки, суждения и воспоминания о мэтре его современников — игроков, тренеров, журналистов, болельщиков.
«Чемпионат» приглашает самых активных читателей на закрытый премьерный показ фильма, который пройдёт 1 марта в Москве в кинотеатре «Октябрь». Для того чтобы стать гостями мероприятия, необходимо ответить на 5 вопросов о жизни Валерия Васильевича в формате небольшого теста, который можно пройти здесь
Счастливыми обладателями билетов станут 100 случайно выбранных читателей, которые правильно ответят на все вопросы теста. Итоги конкурса будут подведены 24 февраля. Счастливчиком будет разослано специальное письмо-приглашение на две персоны.