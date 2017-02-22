Хазенхюттль: «Бавария» меня не интересует, она играет в собственном чемпионате

Главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль отметил, что не забивает себе голову мыслями о том, чтобы догнать мюнхенскую «Баварию» в чемпионате Германии. Хазенхюттль подчеркнул, что команда Карло Анчелотти очень сильна и бороться с ней чрезвычайно сложно.
«Бавария» меня совершенно не интересует, она играет в своём собственном чемпионате. А вот преимущество в 8 очков от ближайшего преследователя в лице дортмундской «Боруссии» – отличный результат», — приводит слова Хазенхюттля tz.
Новичок Бундеслиги по итогам 21 тура набрал 45 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. От мюнхенской «Баварии» «Лейпциг» отстаёт на 5 очков.